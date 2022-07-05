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مكافآت أميركية مقابل معلومات عن شحن السلاح بحراً بالمنطقة

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U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet @US5thFleet · Jul 1 🇯🇵 ⚓️ 🇺🇸 Japan Maritime Self-Defense Force destroyer JS Samidare (DD 106) sailed alongside the guided-missile destroyer USS Gonzalez (DDG 66) during a passing exercise in the Arabian Sea, June 28.
سفينة للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مكافآت أميركية مقابل معلومات عن شحن السلاح بحراً بالمنطقة

البحرية الأميركية ستكافئ الأفراد الذين يقودون لضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط

العربية.نت

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قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.

البحرية الأميركية تضبط شحنة مخدرات في خليج عمان في مايو الماضي
البحرية الأميركية تضبط شحنة مخدرات في خليج عمان في مايو الماضي
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وأضافت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجاً لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعاً بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع" الأميركية.

البحرية الأميركية في خليج عمان في مايو الماضي خلال ضبطها شحنة مخدرات
البحرية الأميركية في خليج عمان في مايو الماضي خلال ضبطها شحنة مخدرات
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