ميليشيات إيران
مكافآت أميركية مقابل معلومات عن شحن السلاح بحراً بالمنطقة
البحرية الأميركية ستكافئ الأفراد الذين يقودون لضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط
قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجاً لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعاً بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع" الأميركية.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
فرنسا تعيد 35 طفلاً فرنسياً مع أمهاتهم من شمال شرق سورياأرسل الأطفال إلى خدمات رعاية الأطفال، وسيخضعون للمراقبة الطبية، فيما تم تسليم الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة سوريا
-
تحديات عالمية "خطيرة".. هل تكسر الجليد بين بكين وواشنطن؟محادثات جديدة حول التجارة وسط تضخم شديد اقتصاد
-
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة محليةللتسليم في الفترة من 10 إلى 30 أغسطس اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية