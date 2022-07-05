مكافآت أميركية مقابل معلومات عن شحن السلاح بحراً بالمنطقة

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ستطلق لأول مرة برنامجاً لمكافأة الأفراد الذين يدلون طوعاً بمعلومات بموجب معايير حددها برنامج مكافآت تابع لوزارة الدفاع" الأميركية.