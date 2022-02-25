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قوات فرنسية تضبط 270 كيلوغراما من الهيروين في خليج عمان

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French frigate 🇫🇷 FS Guépratte seized 271kg of heroin from a fishing vessel while patrolling international waters in the Gulf of Oman, Feb.17. The ship was operating as part of CTF 150, which has increased regional patrols to locate & disrupt unlawful maritime activity.
الفرقاطة الفرنسية التي ضبطت المخدرات في خليج عمان

قوات فرنسية تضبط 270 كيلوغراما من الهيروين في خليج عمان

فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية صادرت المخدرات من قارب صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية يوم 17 فبراير

المنامة – فرانس برس

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أعلن تحالف بحري مقره في البحرين، اليوم الجمعة، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغراماً من الهيروين على متن زورق خلال دورية في خليج عمان.

وتقوم "قوّة الواجب المختلطة"، التي تضم 34 دولة بينها فرنسا والولايات المتحدة، بدوريات في حوالي 8.3 مليون كيلومتر مربع من المياه الدولية في الخليج، وتستهدف تحركات إيران خصوصاً.

إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)

وقال التحالف في بيان إن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية صادرت 271 كيلوغراما من الهيروين من قارب صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان يوم 17 فبراير الحالي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية ضبط حوالي 400 كيلوغرام من الهيروين تقدّر قيمتها في السوق بحوالي أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر الخليج العربي.

إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
  • إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
  • إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
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إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)
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وأعلنت في الشهر ذاته عن ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز "ايه كاي 47" وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران باتجاه الحوثيين في اليمن.

وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تقوم بأنشطة غير قانونية في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.

في العام 2021، صادرت "قوّة الواجب المختلطة" مخدرات تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر، وهو مجموع أكبر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، وفقاً للبحرية الأميركية.

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