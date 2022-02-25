قوات فرنسية تضبط 270 كيلوغراما من الهيروين في خليج عمان

أعلن تحالف بحري مقره في البحرين، اليوم الجمعة، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغراماً من الهيروين على متن زورق خلال دورية في خليج عمان.

وتقوم "قوّة الواجب المختلطة"، التي تضم 34 دولة بينها فرنسا والولايات المتحدة، بدوريات في حوالي 8.3 مليون كيلومتر مربع من المياه الدولية في الخليج، وتستهدف تحركات إيران خصوصاً.

وقال التحالف في بيان إن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية صادرت 271 كيلوغراما من الهيروين من قارب صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان يوم 17 فبراير الحالي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية ضبط حوالي 400 كيلوغرام من الهيروين تقدّر قيمتها في السوق بحوالي أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر الخليج العربي.



إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية) إحباط عملية تهريب سابقة للمخدرات في خليج عمان في يناير الماضي (أرشيفية)

وأعلنت في الشهر ذاته عن ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز "ايه كاي 47" وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران باتجاه الحوثيين في اليمن.

وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تقوم بأنشطة غير قانونية في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.

في العام 2021، صادرت "قوّة الواجب المختلطة" مخدرات تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر، وهو مجموع أكبر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، وفقاً للبحرية الأميركية.