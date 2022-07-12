بايدن: مقتل زعيم داعش بسوريا جاء بعد عمل استخباري دقيق

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن مقتل زعيم داعش في سوريا، ماهر العقال، جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.

وقال إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب.

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من جانبه، قال البيت الأبيض، إن مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد، ويخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا، في وقت سابق الثلاثاء، بضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية.

اصطادته على دراجته النارية.. #البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في #سوريا ماهر العقال بضربة نفذتها مُسيرة أميركية#العربية pic.twitter.com/wUsfEweh3I — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون، اللفتنانت كولونيل ديف إيستبرن، لوكالة فرانس برس، إن ماهر العقال، الذي وصفه البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم داعش"، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

كما ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن العقال كان مسؤولاً عن تطوير شبكات تنظيم "داعش" خارج العراق وسوريا، وفق رويترز.