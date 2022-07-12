بلينكن: سنبحث مواجهة التهديدات المشتركة خلال جولة بايدن

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيبحث المصالح المشتركة خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط.

كما قال "سنبحث الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة خلال جولة بايدن" التي ستشمل السعودية.

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وكان البيت الأبيض أعلن، الخميس الماضي، أن الرئيس الأميركي، سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي خلال زيارته للمملكة.

كما قال إن بايدن سيعمل على تمديد الهدنة في اليمن، حيث تشهد البلاد هدنة إنسانية بدأت في 2 أبريل وتنتهي في 2 أغسطس المقبل.

كما يعتزم رئيس الولايات المتحدة مناقشة أمن الطاقة مع قادة مجلس التعاون في جدة.

كذلك سيتم بحث تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران.

في 15 و16 يونيو

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن في يونيو الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور المملكة في 15 و16 يوليو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

كما أوضح أن بايدن سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان البيت الأبيض أعلن في يونيو الماضي أن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأميركية.