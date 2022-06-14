بدعوة من الملك سلمان.. بايدن يزور السعودية في 15 و16 يوليو

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور المملكة في 15 و16 يوليو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

كما أوضح أن بايدن سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

مادة اعلانية

شريك استراتيجي

بدوره أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي العهد، وسيشارك في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تترأس دورتها المملكة. وقال في بيان إن تلك الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسؤولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأميركية.

كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأميركي يثمن دعوة الملك سلمان، ودوره القيادي، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة، وإلى دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى ثمانية عقود.

وأضافت أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين في جدة لمناقشة قضايا مهمة إقليمية ودولية، منها الجهود السعودية الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

إلى ذلك، لفتت إلى أنه إلى جانب مشاركته في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، سيلتقي بايدن مسؤولين من الأردن ومصر والعراق، وسيبحث في المملكة قضايا المنطقة وعلى رأسها التصدي لإيران، فضلا عن الوضع في اليمن وأهمية دعم المبادرة الأممية للهدنة، التي أدت إلى أطول فترة من الهدوء منذ سبع سنوات، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والطاقة العالمية. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مبادرات جديدة منها مهام بحرية في البحر الأحمر بمشاركة القيادة الوسطى.

يشار إلى أن السعودية لطالما شددت على ضرورة وقف طهران تحركاتها المزعزعة للأمن في المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية، كما دعمت المملكة الهدنة في اليمن، مشددة على ضرورة وقف تسليح الميليشيات المدعومة إيرانياً في بعض الدول العربية بما يهدد استقرارها وينتهك سيادتها.

بدورها دانت الولايات المتحدة مراراً أنشطة إيران في المنطقة، لاسيما مسألة دعم الميليشيات.