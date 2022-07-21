البيت الأبيض: بايدن مصاب بفيروس كورونا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن مصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بالمرض.

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم عزل بايدن، وسيعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة حالة كل من خالطه خلال الأيام الماضية.

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من جهته، أفاد مراسل العربية/الحدث أن البيت الأبيض تعهد بالشفافية في الكشف عن حالة الرئيس الصحية.

سعال وإرهاق

بدوره، قال كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأميركي في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.



وأضاف أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، أن أعراضا طفيفة ظهرت على بايدن، مساء الأربعاء، مضيفاً أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.

إلى ذلك، ذكر البيت الأبيض، أن فحوصات السيدة الأولى جيل بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس سلبية.

إصابة سوليفان الشهر الماضي

يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أصيب بفيروس كورونا، قبل أسبوع من سفره برفقة بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون حينها، إن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بكوفيد.

آخر اختبار كان سلبياً

يشار إلى أنه وفقاً للبروتوكول لأي حالة إيجابية في البيت الأبيض، ستقوم الوحدة الطبية هناك بإبلاغ جميع من التقوا الرئيس خلال اليوم، بما في ذلك أي من أعضاء الكونغرس وأي أعضاء من الصحافة الذين تفاعلوا مع الرئيس أثناء سفره أمس.

وكان آخر اختبار سابق للرئيس يوم الثلاثاء، حيث كانت نتيجته سلبية.