شاهد بايدن في أول ظهور بعد إعلان إصابته بكورونا

بعد ساعات من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بخير وعلى رأس عمله.

وأضاف في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة له، "يا رفاق، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم". وتابع قائلاً "اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي (وأبناء عمي في سكرانتون!) لإرسال اعتذاري عن عدم حضور حدث اليوم".

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

مادة اعلانية

وكان البيت الأبيض أعلن، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأميركي بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير، إن بايدن (79 عاما) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

أعراض طفيفة

كما أضافت في بيان "تلقى تطعيما كاملا وحصل على جرعتين معززتين، ويعاني من أعراض طفيفة للغاية".

ومضت قائلة "التزاما بإرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت".





كذلك قالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه. وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة.

وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.

إصابة أعضاء في إدارة بايدن

يذكر أنه في الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا.

ومن بينهم كمالا هاريس نائبة الرئيس في أبريل نيسان، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والمدعي العام ميريك جارلاند.





فيما أثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعا منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.