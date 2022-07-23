البيت الأبيض: صحة بايدن تواصل التحسن بعد إصابته بكورونا

أكد طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور في مذكرة اليوم السبت، أن صحة الرئيس جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم، وفق ما نقلت "رويترز".

مادة اعلانية

كما أوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتماداً على هواء الغرفة، مرجحاً أن الرئيس أصيب بمتحور BA5 من فيروس كورونا.

يتحمل العلاج جيدا

وكان طبيب الرئيس الأميركي قال أمس إن بايدن يتحمل العلاج جيدا، وإن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.

كذلك أضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

تناول دواء باكسلوفيد

وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في مذكرة نُشرت الخميس، إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

فيما أكد بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر، أنه "بخير". وأردف أيضاً في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.