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البنتاغون: تصرفات الصين في آسيا تهدد بوقوع "حادث خطير"

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البنتاغون: تصرفات الصين في آسيا تهدد بوقوع "حادث خطير"

دبي - العربية.نت

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أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، الأربعاء، أن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي تهدد بوقوع "حادث خطير" في آسيا والمحيط الهادئ".

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وقال في كلمة خلال ندوة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد عدد عمليات الاعتراض الجيش الصيني غير الآمنة للطائرات والسفن العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وشركائها الذين يعملون بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي بشكل كبير".

كما أضاف أنه "إذا استمر الجيش الصيني باستخدام هذا النموذج من السلوك، فإن وقوع حادث كبير في آسيا سيكون مجرد مسألة وقت".

الصين وأميركا (صورة تعبيرية)
الصين وأميركا (صورة تعبيرية)

قوة عسكرية متنامية

وتابع أن "الصين كثفت جهودها على مدى السنوات القليلة الماضية، في المقام الأول لفرض السيطرة على المحيط البحري، وكذلك للقضاء على العناصر المركزية للنظام القائم على القواعد".

واعتبر المسؤول الأميركي أن بكين تظهر الآن قوة عسكرية متنامية مع استعداد أكبر لتحمل المخاطر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة أو صراع مع الصين.

ولفت الى أن واشنطن تسعى بنشاط إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين، بما في ذلك مع قيادة الجيش الصيني للتأكد من أن لديها القدرة على "عدم إساءة التقدير".

مناورات صينية في بحر الصين الجنوبي
مناورات صينية في بحر الصين الجنوبي

توتر متصاعد

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توتراً متصاعداً في الآونة الأخيرة مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول عدة ملفات، بدءا من سيادة تايوان، مروراً بملف حقوق الإنسان، وصولاً إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

كما فاقم موقف بكين من النزاع الروسي الأوكراني، واصطفافها بشكل شبه واضح إلى جانب موسكو.

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