في أول ظهور بعد تعافيه.. بايدن: نواجه متحورا شديد العدوى

في أول ظهور له بعد إعلان تعافيه من كوفيد 19، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن العالم يواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى.
وقال في كلمة للصحافيين من حديقة البيت الأبيض، "أصبح بإمكاني العودة للعمل بعد تحول تحاليل كورونا إلى سلبية".
كما أضاف أن إدارته كرست مليارات الدولارات لاختبارات كورونا، داعياً إلى اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة الفيروس.
" نواجه متحورا جديدا من #كورونا شديد العدوى".. #بايدن: إدارتي كرست مليارات الدولارات لاختبارات كورونا ويجب اتخاذ كل الاحتياطات#أميركا #العربية pic.twitter.com/IZcZtX8hUt— العربية (@AlArabiya) July 27, 2022
وكان طبيب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن اليوم الأربعاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعافي الرئيس من فيروس كورونا بعد 5 أيام من العلاج والحجر الصحي.
وكتب الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأميركي، في رسالة نشرها البيت الأبيض "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفًا أن جو بايدن "سينهي إجراءات العزل الصارمة".
كما نشر حساب جو بايدن على "تويتر"، صورة لنتيجة الفحص السلبية، مرفقة بإعلان عودة بايدن إلى المكتب البيضاوي مع شكره للطاقم الطبي والرعاية الصحية.
يذكر أن نتيجة اختبار بايدن كانت إيجابية صباح الخميس الماضي 21 يوليو، وظل في عزلة داخل مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ ذلك الحين.
وأكد مسؤولون بالإدارة أن أعراض بايدن كانت طفيفة شملت كحة والتهاباً في الحلق، وذلك لأنه حصل على أربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات بعد إصابته.
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