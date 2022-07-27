"النتيجة سلبية".. طبيب بايدن: الرئيس تعافى من كورونا
حسابه الرسمي أعلن عودة الرئيس الأميركي إلى المكتب البيضاوي
بعد أقل من أسبوع من إعلان إصابته بكوفيد 19، أعلن طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعافي الرئيس من فيروس كورونا بعد 5 أيام من العلاج والحجر الصحي.
وكتب الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي في رسالة نشرها البيت الأبيض "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفًا أن جو بايدن "سينهي إجراءات العزل الصارمة".
كما نشر حساب جو بايدن على "تويتر"، صورة لنتيجة الفحص السلبية، مرفقة بإعلان عودة بايدن إلى المكتب البيضاوي مع شكره للطاقم الطبي والرعاية الصحية.
أتى ذلك، بعد يوم من تأكيد طبيب البيت الأبيض، أمس الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن تعافى تقريباً من جميع عوارض كوفيد 19، مشيرا إلى أنه أصبح قادراً على استئناف تمارينه اليومية.
Back to the Oval.— President Biden (@POTUS) July 27, 2022
Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF
هذا وكان الرئيس الأميركي يمارس حياته بشكل عادي، فقد نشر حسابه على تويتر في وقت سابق، صورة له خلال إجراء اتصالات هاتفية خاصة بالعمل.
يذكر أن نتيجة اختبار بايدن كانت إيجابية صباح الخميس الماضي 21 يوليو، وظل في عزلة داخل مقر إقامته بالبيت الأبيض منذ ذلك الحين.
وأكد مسؤولون بالإدارة أن أعراض بايدن كانت طفيفة شملت كحة والتهابا في الحلق، وذلك لأنه حصل على أربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات بعد إصابته.
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