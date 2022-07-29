الصين تتهم الولايات المتحدة بممارسة "التنمر الملاحي"
السفارة الصينية في مانيلا اعتبرت أن الانتشار العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي قد يشعل مواجهات
هاجمت الصين مسؤولاً بارزاً في البحرية الأميركية بعد انتقاده تصرفات بكين العدوانية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي، قائلةً إن الانتشار العسكري الأميركي في المياه المتنازع عليها، والذي وصفته بـ"التنمر الملاحي"، قد يشعل مواجهات.
وأعربت السفارة الصينية في مانيلا عن أسفها الشديد لتصريحات وزير البحرية الأميركي كارلوس ديل تورو، التي تمثل "اتهامات لا أساس لها ضد الصين وتشوهها بشكل خبيث" وتضخّم "التهديد الصيني".
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" يوم الثلاثاء أثناء زيارة لمانيلا، شرح ديل تورو كيف تعدت بكين على المياه الحصرية لجيرانها الآسيويين في انتهاك للقانون الدولي.
وقال في تأكيد للحلفاء الآسيويين، بما فيهم الفلبين، إن التركيز العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاسيما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، لن يتباطأ أبداً، بل إنه في الواقع تكثف رغم الحرب في أوكرانيا.
وشهدت الصين خلافات إقليمية تسودها توترات بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مع الفلبين وفيتنام وماليزيا في بحر الصين الجنوبي، حيث تزعم الصين تبعيته لها بأكمله تقريباً على أسس تاريخية.
وتطالب كل من بروناي وتايوان أيضاً بأجزاء من المياه المتنازع عليها.
وقالت واشنطن إن الحل السلمي للنزاعات، إلى جانب حرية الملاحة في الممر المائي الذي يمر جزء كبير من التجارة العالمية عبره، يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، إلا أنه ليس لها مطالبات في المياه المتنازع عليها.
ورفضت بكين قرار تحكيم دولي صدر عام 2016 أبطل ادعاءاتها، واستمرت في تحدي القرار التاريخي الصادر إثر دعوى أقامتها الحكومة الفلبينية.
وجدد ديل تورو تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب معاهدة الدفاع المتبادل لعام 1951 في حال تعرضت القوات والسفن والطائرات الفلبينية لهجوم في المياه المتنازع عليها.
وقال ديل تورو: "كما قال الرئيس بايدن، إذا انتهكت دولة ما شبراً واحداً من الأراضي الفلبينية، سواء كان ذلك في البحر أو على الشاطئ أو في جزيرة بعيدة عن الشاطئ، فسنكون هناك لدعم الحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني بكل الطرق الممكنة".
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