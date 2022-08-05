الصين تعلق تعاونها مع أميركا.. وواشنطن: مستعدون للرد

ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، ما دفع الأخيرة للرد.

وأعلنت الخارجية الصينية، تعليق المحادثات العسكرية والأمنية مع واشنطن، وإلغاء محادثات المناخ أيضاً.

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كما أعلنت تعليق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وبشأن الهجرة غير الشرعية.

كذلك علقت بكين التعاون مع أميركا بشأن آلية السلامة البحرية.

مستعدون للرد على أي تصعيد صيني

في المقابل، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الصين لا تستطيع منع واشنطن من العمل في البحار والأجواء.

كما قال "مستعدون للرد على أي تصعيد صيني".

زيارة أقل من 24 ساعة

يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان التي تطالب بها الصين استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين.

وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي، أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

من جانبها، أكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة، التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني.

واشنطن: بيلوسي تتخذ قراراتها بنفسها

كما أن الإدارة الأميركية أكدت لبكين التزامها بسياسة "صين واحدة"، ونأت بنفسها عن زيارة بيلوسي لتايوان، قائلة إن رئيسة مجلس النواب الأميركي تتخذ قراراتها بنفسها.

يشار إلى أن زيارة بيلوسي هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأميركي إلى تايوان منذ عام 1997، مما يجعلها أعلى مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.