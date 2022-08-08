بلينكن يحذر من تبعات السماح لروسيا بـ"الاستئساد" على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين، إنه إذا سُمح لروسيا بأن "تستأسد على أوكرانيا" فإن الأمر سيعني عندئذ "فتح المجال للاستئساد" في ربوع المعمورة.

كان الوزير الأميركي يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في إطار جولة إفريقية سيتوجه بعدها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

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وقال بلينكن: "إذا سمحنا لدولة كبيرة بالاستئساد على دولة أصغر منها، وأن تغزوها ببساطة وتستولي على أرضها، فإن ذلك سيفتح المجال للاستئساد ليس في أوروبا فحسب، إنما في أنحاء العالم".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة رأت أن من المهم التصدي لروسيا لأن "عدوانها على أوكرانيا يهدد المبادئ الأساسية للنظام الدولي".

ودفعت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحماية المتحدثين باللغة الروسية هناك.

من جهتها، قالت باندور إنه لا أحد في جنوب إفريقيا يؤيد الحرب في أوكرانيا لكن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي على الجميع. وأضافت: "يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا".

وامتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتقاوم، مثل الدول الإفريقية الأخرى، الدعوات لإدانة روسيا.

في سياق آخر، وصف بلينكن تصريحات الصين عن وقف تعاونها مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ بعد التوتر المتصل بتايوان بأنها "معاقبة للعالم كله، والدول النامية بشكل خاص، لا سيما إفريقيا".