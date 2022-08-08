روسيا: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا.. والسلام وفقاً لشروطنا

قال أحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا ستحقق أهدافها في الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة، محذراً من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لوكالة "تاس" الروسية في مقابلة: "روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتُحَقِّق السلام وفقاً لشروطنا".

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ووصف ميدفيديف حرب عام 2008 في جورجيا، وتوسيع حلف شما الأطلسي "الناتو" غرباً، وحرب أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا. ونقلت عنه "تاس" قوله: "الهدف واحد: تدمير روسيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد شن روسيا عمليتها العسكرية على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا. وأضاف: "موقف بلادنا ما زال كما كان دائماً. لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه".

وتابع: "إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما".