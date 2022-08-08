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روسيا: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا.. والسلام وفقاً لشروطنا

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Dmitry Medvedev, Deputy Chairman of Russia's Security Council, delivers a speech during a ceremony marking Shipbuilder's Day in Saint Petersburg, Russia June 29, 2022. Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
روسيا و أوكرانيا

روسيا: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا.. والسلام وفقاً لشروطنا

الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف: الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا

لندن - رويترز

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قال أحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا ستحقق أهدافها في الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة، محذراً من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لوكالة "تاس" الروسية في مقابلة: "روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتُحَقِّق السلام وفقاً لشروطنا".

مقاتل موالي لروسيا في لوهانسك
مقاتل موالي لروسيا في لوهانسك

ووصف ميدفيديف حرب عام 2008 في جورجيا، وتوسيع حلف شما الأطلسي "الناتو" غرباً، وحرب أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا. ونقلت عنه "تاس" قوله: "الهدف واحد: تدمير روسيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد شن روسيا عمليتها العسكرية على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

الجيش الروسي في خيرسون بجنوب أوكرانيا
الجيش الروسي في خيرسون بجنوب أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا. وأضاف: "موقف بلادنا ما زال كما كان دائماً. لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه".

وتابع: "إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما".

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