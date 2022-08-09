بنس: على وزير العدل تقديم تفسير فوري لاقتحام منزل ترمب

وجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، انتقادات حادة لاقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قبل الـFBI وبأوامر من وزارة العدل.

I share the deep concern of millions of Americans over the unprecedented search of the personal residence of President Trump. No former President of the United States has ever been subject to a raid of their personal residence in American history. — Mike Pence (@Mike_Pence) August 9, 2022

وأضاف في بيان له نشر على تويتر "أشارك ملايين الأميركيين قلقهم العميق بشأن الاقتحام غير المسبوق للمسكن الشخصي للرئيس ترمب".

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وتابع "لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة على مكان إقامته الشخصي في التاريخ الأميركي".



كما قال "بعد سنوات من اكتشاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتصرفون بناءً على دوافع سياسية خلال إدارتنا، يجب معالجة ظهور التحزب المستمر من قبل وزارة العدل".



وحذر قائلا "يقوض عمل الأمس ثقة الجمهور في نظام العدالة لدينا، ويجب على المدعي العام جارلاند تقديم شرح كامل للشعب الأميركي حول سبب اتخاذ هذا الإجراء، ويجب عليه القيام بذلك على الفور".

مداهمة المنزل

وكان دونالد ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، داهموا مقر إقامته في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا.

في المقابل، رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله.