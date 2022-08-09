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بنس: على وزير العدل تقديم تفسير فوري لاقتحام منزل ترمب

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مايك بنس في ألبانيا (فرانس برس)
مايك بنس في ألبانيا (فرانس برس)

بنس: على وزير العدل تقديم تفسير فوري لاقتحام منزل ترمب

واشنطن - بندر الدوشي

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وجه نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، انتقادات حادة لاقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قبل الـFBI وبأوامر من وزارة العدل.

وأضاف في بيان له نشر على تويتر "أشارك ملايين الأميركيين قلقهم العميق بشأن الاقتحام غير المسبوق للمسكن الشخصي للرئيس ترمب".

وتابع "لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة على مكان إقامته الشخصي في التاريخ الأميركي".

كما قال "بعد سنوات من اكتشاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتصرفون بناءً على دوافع سياسية خلال إدارتنا، يجب معالجة ظهور التحزب المستمر من قبل وزارة العدل".

وحذر قائلا "يقوض عمل الأمس ثقة الجمهور في نظام العدالة لدينا، ويجب على المدعي العام جارلاند تقديم شرح كامل للشعب الأميركي حول سبب اتخاذ هذا الإجراء، ويجب عليه القيام بذلك على الفور".

ترمب وهو يلوح للصحافيين لحظة مغادرته برجه في نيويورك - رويترز
ترمب وهو يلوح للصحافيين لحظة مغادرته برجه في نيويورك - رويترز

مداهمة المنزل

وكان دونالد ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، داهموا مقر إقامته في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا.

في المقابل، رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله.

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