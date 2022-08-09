غضب جمهوري  وتوعد بعزل وزير العدل الأميركي بعد مداهمة منزل ترمب 

بعد مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، شن الجمهوريون هجوما عنيفا على إدارة الرئيس جو بايدن، واتهموا وزارة العدل بـاستخدامها "كسلاح لاستهداف الخصوم السياسيين"، بينما أشاد بعض الديمقراطيون بمكتب التحقيقات الفيردالي لمحاسبتها ترمب على ارتكاب مخالفات.

وقال حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس: "إن مداهمة منزل ترمب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام ، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال". وتابع: "الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه؟ هذه جمهورية الموز".



وأخبرت مصادر متعددة قناة فوكس نيوز أن مداهمة مكتب التحقيقات منزل ترمب مرتبطة بالمواد والوثائق التي يُرجح أن ترمب أحضرها إلى مقر إقامته الخاص بعد انتهاء فترة رئاسته. وتم إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية ، التي قالت إنها عثرت على مواد سرية في 15 صندوقًا في المنزل.

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وأصدر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي تحذيرًا للمدعي العام ميريك جارلاند وتوعده بجحيم من التحقيقات المكثفة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الذين سيجدهم في طريقه. وكتب مكارثي: "النائب العام جارلاند: احتفظ بمستنداتك وعدل تقويمك".

من جهتها انتقدت حاكم ولاية ساوث داكوتا ، كريستي نويم، مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف تصرفات الوكالة بأنها "غير أميركية" في بيان نُشر على تويتر مساء الاثنين. وقالت "إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس ترمب هي بمثابة تسليح سياسي غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا يلاحقون الرئيس ترمب كمرشح وكرئيس، والآن كرئيس سابق".

وعلق ترمب يوم الاثنين: "لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ولم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة".

وتابع: "إنه سوء سلوك من جانب وزارة العدل وتسليح لنظام العدالة وهجوم من جانب الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024 ، لا سيما استنادًا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة (تراجع شعبية بايدن)، وسيفعلون ما بوسعهم لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة".

وعلى الجانب الآخر، قال النائب الديموقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا: "هذا ما يحدث عندما تنتهك القانون، وتحاول سرقة الانتخابات، وتحرض على تمرد مميت. يجب أن يكون ترمب في السجن. ويسعدني أن أرى مكتب التحقيقات الفيدرالي يتخذ خطوات نحو المساءلة".

واستنكر النائب الجمهوري جودي هايس على موقع تويتر قائلا : "ماذا يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن هانتر بايدن؟" نجل الرئيس الحالي، في إشارة إلى وقائع فساد متصلة بالابن.