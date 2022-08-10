سيارته فضحته.. اعتقال المتهم بقتل 4 مسلمين في أميركا

أعلنت الشرطة الأميركية القبض على "المشتبه به الرئيسي" في مقتل أربعة مسلمين بولاية نيومكسيكو.

وكانت السلطات في ولاية نيومكسيكو أكدت أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذا العام، ومقتل مسلم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأطلقت يوم الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة.

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جثة لشاب في العشرينيات

جاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس/آب الجاري قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.

فقد قال بيان لشرطة "ألبوكيركي" السبت إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته، لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم "متحدّر من جنوب آسيا".

وأضاف البيان "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل وقعت أخيرا واستهدفت مسلمين متحدّرين من جنوب آسيا".

وبين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ 27 عاما عندما عثر على جثته في الأول من أغسطس/آب الجاري، والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو/تموز الماضي.

جريمة رابعة

وأعلنت الشرطة أن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في ألبوكيركي.

وأصدرت الشرطة هذا الأسبوع صورة لسيارة تقول إن القاتل استخدمها.

صورة سيارة

فيما لجأ رئيس شرطة ألبوكيركي هارولد ميدينا إلى تويتر، الثلاثاء، لإعلان اختراق محتمل في التحقيق، وكتب "تعقّبنا السيارة التي يعتقد أن سائقها متورط في جريمة قتل رجل مسلم في ألبوكيركي، أوقف السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل".

من جانبه، استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، جرائم قتل أربعة مسلمين في ولاية نيومكسيكو، وأعرب في تغريدة عن "غضبه وحزنه إزاء الجرائم المروعة التي قُتل فيها أربعة رجال مسلمين في ألبوكيركي".