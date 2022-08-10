أميركا: نقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكرياً

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا.
تأتي تلك التصريحات بعد يومين من إعلان البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.
مساعدات ضرورية
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن "هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة".
وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار "لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني".
عجز 5 مليارات دولار شهريا
يشار إلى أن أوكرانيا تعاني من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار 5 مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.
وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.
-
مأرب.. هجوم الحوثي يتسبب بنزوح 6 آلاف طالب من الجوبةكشف مسؤول حكومي يمني، عن نزوح أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، جراء هجوم وسيطرة ميليشيا الحوثي على منطقة ... اليمن
-
باريس.. الشرطة تقتل رجلاً يحمل سكيناً بمطار شارل ديغولقتلت الشرطة رجلا شهر سكيناً في مطار رواسي شارل ديغول في باريس صباح الأربعاء على ما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.مشرد يزعج الشرطةوقالت قيادة شرطة ... العرب والعالم
-
روسيا: طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن محطة زابوروجيافيما يستمر تبادل الروس والأوكرانيين، الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا، طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مزاعم بقصف ... العرب والعالم