وزير العدل الأميركي: صادقت شخصيا على مذكّرة تفتيش منزل ترمب
وزير العدل الأميركي تحدث عن سبب محتمل لتفتيش منزل ترمب في فلوريدا
أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش دارة الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.
ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.
وقال في مؤتمر صحافي: "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش في هذه القضية"، وشدد على أن "الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة".
ودان غارلاند "هجمات لا أساس لها" طاولت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سُجّلت بعد عملية الدهم التي نفّذت في دارة ترامب في مار ايه لاغو، الإثنين.
ووجّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خطاب تهدئة، الأربعاء، لمؤيدي الرئيس السابق ترمب الذين شجبوا واستنكروا عملية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق.
ووصف كريستوفر راي، الذي عينه ترمب مديرًا للوكالة في عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها "مؤسفة وخطيرة".
وقال راي: "أنا قلق دائمًا بشأن التهديدات التي يتعرض لها وكلاء تطبيق القانون. العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل".
وانتشرت التهديدات والدعوة لحمل السلاح في الإنترنت منذ أن أعلن ترمب نفسه عن اقتحام منزله في فلوريدا.
ويُعد اقتحام مقر إقامة ترمب جزءًا من تحقيق في ما إذا كان ترمب قد أخذ سجلات سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في فلوريدا.
وتحقق وزارة العدل في سوء التعامل مع معلومات سرية، بعد أن قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية إنها تلقت 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض، بما في ذلك المستندات التي تحتوي على معلومات سرية، في وقت سابق من هذا العام.
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