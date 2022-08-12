صحيفة أميركية: مصادرة وثائق ومستندات شديدة السرية من منزل ترمب 

بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام، مازالت قضية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قبل عملاء الـ FBI تتكشف تفاصيلها، حيث قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين فتشوا منزل الرئيس السابق، دونالد ترمب، في فلوريدا يوم الاثنين بمصادرة 11 مجموعة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، وكان من المفترض أن تكون متاحة فقط في مرافق حكومية خاصة، وفقًا لوثائق راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.



وصادر وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 20 صندوقًا ومجلدات من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد ومنحة تنفيذية للعفو لحليف السيد ترمب روجر ستون، وفقاً لقائمة بالعناصر التي تمت مصادرتها.

وتضمنت القائمة أيضًا معلومات حول "رئيس فرنسا"، وفقاً للقائمة المكونة من ثلاث صفحات.

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وكانت القائمة عبارة عن وثيقة من سبع صفحات، تتضمن أيضًا أمر تفتيش المبنى الذي منحه القاضي الفيدرالي في فلوريدا.



كما تتضن القائمة مراجع لمجموعة واحدة من المستندات التي تم تمييزها على أنها "مستندات متنوعة / TS / SCI" وهو اختصار يشير إلى معلومات مجزأة شديدة السرية وحساسة.

وتقول أيضا إن العملاء جمعوا أربع مجموعات من الوثائق بالغة السرية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية، وثلاث مجموعات أخرى من الوثائق.

ولم تقدم القائمة أي تفاصيل أخرى حول مضمون الوثائق.

ويقول محامو ترمب إن الرئيس السابق استخدم سلطته لرفع السرية عن المواد قبل أن يترك منصبه وبينما يتمتع الرئيس بسلطة رفع السرية عن الوثائق، هناك لوائح فيدرالية تحدد عملية للقيام بذلك.

ويُظهر أمر التفتيش والمصادرة، الموقع من القاضي بروس راينهارت، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي سعوا إلى البحث عن "مكتب 45"، بالإضافة إلى "جميع غرف التخزين وجميع الغرف أو المناطق الأخرى داخل المباني المستخدمة أو المتاحة للاستخدام من قبل الرئيس السابق وموظفيه، بما في ذلك جميع الهياكل أو المباني في المنتجع".



وقال ترمب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي يوم الخميس، إن ممثليه كانوا "يتعاونون بشكل كامل" وأضاف: "كان بإمكان الحكومة الحصول على ما يريدون عن طريق التفاوض".