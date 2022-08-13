مسؤول أميركي: أوكرانيا حققت المستحيل أمام روسيا وما حدث بالقرم كان مفاجئًا 

أشاد مسؤول رفيع في البنتاغون بالقوات الأوكرانية في معركتها ضد روسيا، قائلا إنهم فعلوا أشياء "ربما لم نكن نعتقد أنها ممكنة". وصرح المسؤول في وزارة الدفاع أنه على الرغم من أن القوات الروسية أكبر من القوات الأوكرانية، فإن الروح المعنوية لقوات فلاديمير بوتين وكذلك "قدرتهم على إعانة أنفسهم" قد تضررت بشدة، وفقاً لمجلة نيوزويك الأميركية.

وعلى مقياس من صفر إلى 10، قدر المسؤول فعالية القوات المسلحة الأوكرانية عند 12،" بناءً فقط على مدى إعجابنا بالعديد من الطرق المختلفة".

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وقال المسؤول إن الانفجارات في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا تسببت في أضرار كبيرة بالطائرات والذخائر الروسية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعرف سبب الانفجارات.

ونقلت شبكة سي إن إن يوم الجمعة عن خبراء وصور الأقمار الصناعية في تقاريرهم أن ما لا يقل عن سبع طائرات حربية روسية دمرت في الانفجارات، فيما يمكن أن يكون أكبر خسارة روسية للطائرات العسكرية في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أن من بين الطائرات التي تم تدميرها قاذفات من طراز Su-24 وطائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز Su-30.





مشاهد من أوكرانيا

وقال مسؤول البنتاغون يوم الجمعة إنه خلال الحرب، كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف المدنيين بسبب "القصف العشوائي الذي تقوم به القوات الروسية".

ومع ذلك، فقد تأثرت القوات الروسية "بقدرة الأوكرانيين على ملاحقة مواقع القيادة والسيطرة الروسية والذخيرة والدعم والخدمات اللوجستية" وأن الأوكرانيين "وجدوا طرقًا للقيام بأشياء ربما لم نكن نعتقد أنها ممكنة".

وقال المسؤول أيضًا إنه في مدينة خيرسون والتي تشهد هجومًا مضادًا من قبل كييف، تواصل القوات الأوكرانية الضغط بشدة على الروس، الذين أعاقتهم ضربات كييف على سكة حديد أنتونوفسكي وجسور الطرق فوق نهر دنيبر.

وذكر تقييم منفصل أجرته وزارة الدفاع البريطانية، يوم السبت، أن روسيا تحاول إصلاح السكك الحديدية والجسور البرية بالقرب من خيرسون، لكنها "ستظل نقطة ضعف رئيسية". وذلك لأن إعادة الإمداد البري لآلاف القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو يعتمد الآن على نقطتي عبور عائمتين فقط.

ومع تقييد سلسلة التوريد الخاصة بهم، من المرجح أن يكون حجم أي مخزونات تتمكن روسيا من إنشائها على الضفة الغربية عاملاً رئيسياً في قدرة القوة على التحمل".