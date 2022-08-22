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أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018

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Two U.S. Air Force B-1B Lancers (not pictured) joined up with Republic of Korea air force F-15s during a 10-hour mission from Andersen Air Force Base, Guam, into Japanese airspace and over the Korean Peninsula, July 30, 2017. The B-1s first made contact with Japan Air Self-Defense Force F-2 fighter jets in Japanese airspace, then proceeded over the Korean Peninsula and were joined by South Korean F-15 fighter jets. Photo taken July 30, 2017. Tech. Sgt. Kamaile Casillas/Pacific Air Forces/DVIDS/Handout via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
من تمرين عسكري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 2017 (أرشيفية)
صراع الكوريتين

أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018

يُرجّح أن تغضب هذه المناورات كوريا الشمالية التي صعدت مؤخراً من تهديداتها النووية

العربية.نت

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أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت، اليوم الاثنين، مع الولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018، في خطوة يرجح أن تُغضب كوريا الشمالية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

وتعد واشنطن أبرز حليف أمني لكوريا الجنوبية، حيث تنشر نحو 28500 جندي أميركي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية.

ويجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما يشددان على أنها ذات طابع دفاعي، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو.

إطلاق صاروخ خلال تمرين عسكري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مايو الماضي
إطلاق صاروخ خلال تمرين عسكري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مايو الماضي

وتمثّل المناورات التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد" استئنافاً للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب كورونا وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر من 22 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، لكنها عادةً ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي اتفق الحليفان على "توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات"، مشيرين إلى زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وقال بيان مشترك صادر عنهما إن هذا سيبدأ "مع أولتشي فريدوم شيلد.. لتعزيز الجاهزية المشتركة".

تمرين بحري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 2017 (أرشيفية)
تمرين بحري مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 2017 (أرشيفية)

ويقول محللون إن كوريا الشمالية قد تستغل هذه المناورات كذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذرت بيونغ يانغ من أنها "ستمحو" سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال.

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وجاء هذا التهديد بعد أقل من شهر من تصريح الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، بأن بلاده "مستعدة لتحريك" قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ عام 2017.

كما حذر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية.

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