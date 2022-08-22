دينيس رودمان يزور روسيا سعياً لإطلاق سراح اللاعبة الأميركية

ذكرت شبكة "إن. بي. سي. نيوز" أمس الأحد أن دينيس رودمان النجم السابق لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن. بي. إي" يعتزم زيارة روسيا في مسعى لإطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، المسجونة هناك.

ونقلت الشبكة عن رودمان قوله إنه يأمل بالسفر إلى روسيا هذا الأسبوع في محاولة منه لمساعدة غراينر التي أدانتها محكمة في موسكو بتهمة حيازة مخدرات وحكمت عليها بالسجن تسع سنوات.

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وقال رودمان للشبكة الإخبارية: "حصلت على إذن للسفر إلى روسيا لمساعدة هذه الفتاة"، مضيفاً: "سأحاول الذهاب هذا الأسبوع".

ولم يعطِ رودمان، الذي كان يحضر مؤتمراً للملابس الرياضية أي تفاصيل إضافية عن مسعاه هذا، على ما أوردت "إن. بي. سي. نيوز".

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح لوكالة "فرانس برس": "بات معروفاً أن الإدارة قدّمت عرضاً هاماً للروس وأي شيء آخر خارج متابعة التفاوض عبر القناة القائمة من المرجح أن يعقّد جهود الإفراج ويعرقلها".

ورودمان (61 عاماً) بطل الدوري الأميركي للمحترفين السابق في كرة السلة لخمس مرات ولديه سجل في توغلات غير تقليدية في عالم السياسية.

وقد نسج علاقات مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، خلال العقد الماضي وقام بزيارات عدة إلى هذه الدولة المعزولة، كما توجه إلى سنغافورة عام 2018 عندما التقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بكيم هناك.