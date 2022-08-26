جزر سليمان تمنع سفينة خفر سواحل أميركية من الرسو فيها

لم تتمكن سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي، كانت تنفذ دوريات ضمن مهمة دولية لمنع الصيد غير القانوني، من الحصول على تصريح لزيارة مجدولة إلى ميناء في جزر سليمان، وفقاً لتقارير.

يأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة من التأثير الصيني على الدولة الواقعة في منطقة المحيط الهادئ.

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وكانت السفينة "أوليفر هنري" تشارك في عملية "آيلاند تشيف" لمراقبة أنشطة الصيد في المحيط الهادئ، والتي انتهت اليوم الجمعة، عندما سعت إلى التوقف المقرر في غوادالكانال بجزر سليمان للتزود بالوقود، حسبما صرحت اللفيتنانت بخفر السواحل كريستين كام لصحيفة "ستارز آند سترايبس".

وقالت كام إنه لم يكن هناك رد من حكومة جزر سليمان للحصول على تصريح دبلوماسي للسفينة بالرسو، لذلك تحوّلت "أوليفر هنري" إلى بابوا غينيا الجديدة.

من جهته، اكتفى خفر السواحل الأميركي بالقول في بيان إن "أوليفر هنري" وصلت إلى بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة يوم الثلاثاء "بعد دورية في أجزاء من بحر المرجان وجزر سليمان".

كما سارت أنباء أخرى عن أن السفينة "إتش. إم. إس. سباي" البريطانية، التي تشارك أيضاً في عملية "آيلاند تشيف"، منعت أيضاً من زيارة ميناء في جزر سليمان.

ولم تعلق البحرية الملكية البريطانية بشكل مباشر على هذه التقارير لكنها قالت في بيان: "تخضع برامج السفن لمراجعة مستمرة، ومن الممارسات الروتينية أن تتغير. لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لا نناقش التفاصيل. البحرية الملكية تتطلع إلى زيارة جزر سليمان في وقت لاحق".

وخلال عملية "آيلاند تشيف"، تقدم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلاندا الدعم، من خلال المراقبة الجوية والسطحية، لدول جزر المحيط الهادئ المشاركة في العملية، بما في ذلك جزر سليمان.

يذكر أن الصين تحاول بحزم توسيع وجودها ونفوذها في المحيط الهادئ. وأثار رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، قلق الولايات المتحدة وحلفائها في وقت سابق من هذا العام بعد أن أعلن أنه وقع اتفاقية أمنية جديدة مع الصين.