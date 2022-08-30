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أميركا تحبط محاولة إيران للاستيلاء على سفينة في الخليج

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ARABIAN GULF (Aug. 30, 2022) A video showing support ship Shahid Baziar, from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy unlawfully towing a Saildrone Explorer unmanned surface vessel in international waters of the Arabian Gulf as U.S. Navy patrol coastal ship USS Thunderbolt (PC 12) approaches in response, Aug. 30. (U.S. Navy video)
صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
ميليشيات إيران

أميركا تحبط محاولة إيران للاستيلاء على سفينة في الخليج

قوات الحرس الثوري حاولت الاستيلاء على السفينة غير المأهولة التي يديرها الأسطول الخامس الأميركي

العربية.نت

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أحبطت البحرية الأميركية محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة، يديرها الأسطول الخامس الأميركي في الخليج، بحسب ما كشفه الأسطول في بيان، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث أمس الاثنين، حيث رصد الأسطول الخامس الأميركي السفينة التابعة للحرس الثوري في الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وهي تسحب السفينة غير المأهولة "في محاولة لاحتجازها".

ووصف قائد القيادة المركزية للبحرية والأسطول الخامس الأميركي، براد كوبر، تصرفات الحرس الثوري الإيراني بأنها "صارخة وغير مبررة، وتتعارض مع سلوك القوات البحرية المحترفة".

وأشار البيان إلى أن سفينة الحرس الثوري غادرت المنطقة بعد أربع ساعات، وأن البحرية الأميركية استأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث.

صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
  • صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
  • صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
2 صور
صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
صورة نشرها الأسطول الأميركي الخامس لإحباط المحاولة الإيرانية في مياه الخليج
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من جهته قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، في حديث مع وكالة "أسوشييتد برس" إن البحرية الأميركية اتصلت مراراً بالإيرانيين.

ولم تعلّق إيران حتى الآن على الحادث، بيد أن ذلك يأتي، وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق إيران النووي الهش مع القوى العالمية.

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