.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السجن 10 سنوات على شرطي شارك في هجوم الكابيتول

  • الخط
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

السجن 10 سنوات على شرطي شارك في هجوم الكابيتول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حكم على توماس ويبستر (56 عاما) ضابط شرطة متقاعد من نيويورك بالسجن عشر سنوات في واشنطن لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، في أطول عقوبة تفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.

انفجار قوي يهز مصفاة عبادان في إيران.. ولا خسائر بشرية إيران انفجار قوي يهز مصفاة عبادان في إيران.. ولا خسائر بشرية

"اختار تسميم الوضع بوحشية"

وأعلن القاضي الفيدرالي أميت ميهتا الحكم أمس الخميس. فيما قال ماثيو غريفز المدعي العام في وزارة العدل الأميركية إن ويبستر "اختار تسميم الوضع بوحشية". وأضاف أن "الحكم يحمله المسؤولية عن هجماته المتكررة على شرطي في ذلك اليوم".

من جهته، رأى ستيفن دانتونو المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن أن "ويبستر لم يخن قسمه فقط بل خان أيضا زملاءه من ضباط إنفاذ القانون الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية الشعب".

الاعتداء بسلاح خطير

واعتقل الشرطي السابق الذي خدم في مشاة البحرية (المارينز) أيضا، في 21 شباط/فبراير 2021 ودانته هيئة محلفين بخمس جنح بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاعتداء على شرطيين باستخدام سلاح خطير.

أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

يشار إلى أن المدان كان هاجم شرطيا بسارية علم ومزق قناع الغاز لهذا الموظف المسؤول عن حماية مبنى الكونغرس خلال أعمال الشغب.

كاميرا مثبتة على جسم مسؤول

فيما كشف مشهد صور بكاميرا مثبتة على جسم المسؤول، عنف تلك اللحظات، وسمح لهيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في واشنطن بالموافقة في أيار/مايو على إدانة ويبستر.

وبعد هجوم 06 كانون الثاني/يناير 2021، اعتقل أكثر من 860 شخصًا.

إلا أن الرئيس السابق دونالد ترمب وعد في مقابلة إذاعية أمس الخميس بأن يعفو عن جميع مهاجمي الكابيتول إذا انتخب مجددا رئيسا، بحسب ما أفادت فرانس برس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جونسون يعلن ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية لسد عجز الطاقة جونسون يعلن ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية لسد عجز الطاقة
اكتشف المزيد