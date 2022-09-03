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كشف هوية خاطف طائرة ميسيسيبي.. وهذا ما كتبه قبل الحادث

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كوري واين باترسون - الصورة نقلا عن صحيفة "نيويورك بوست"

كشف هوية خاطف طائرة ميسيسيبي.. وهذا ما كتبه قبل الحادث

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الأميركية، السبت، الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي بعد أن هدد بتحطيمها فوق متجر "وول مارت"، مبينة أنه يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى والتهديدات الإرهابية.

بعد تهديده بتحطيمها فوق ميسيسيبي.. قائد الطائرة يهبط بها أميركا بعد تهديده بتحطيمها فوق ميسيسيبي.. قائد الطائرة يهبط بها

كشف قائد شرطة مدينة توبيلو، جون كواكا، في مؤتمر صحافي بأن الرجل، ويدعى كوري واين باترسون، لم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران، وأنه موظف في شركة توبيلو للطيران.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورة له، مشيرة إلى أنه كتب منشورا عبر صفحته في "فيسبوك" في وقت مبكر السبت، قال فيه "أعتذر للجميع.. لم أرغب أبدًا في إيذاء أي شخص.. أنا أحب والدي ووالدتي وأختي، هذا ليس خطأك.. مع السلامة".

المنشور
المنشور

من جانبها، قالت السلطات إن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911.

وتحدث مفاوضون إلى الرجل وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.

ولم يكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.

هذا ولم يصب أحد بسوء في الحادث.

صورة الطائرة في الجو قبل هبوطها - رويترز
صورة الطائرة في الجو قبل هبوطها - رويترز

يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بأكثر من 3 ساعات، وهدد قائدها بالسقوط بها عمداً على أحد متاجر سلسلة "وول مارت" في ولاية ميسيسيبي الأميركية، ثم هبط بها في أحد الحقول، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت خلال هذا العام العديد من الحوادث الدامية، من إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح، وهي مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب العديد من الناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.

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