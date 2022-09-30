بعد الضم.. بايدن: روسيا تدوس على ميثاق الأمم المتحدة

عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، دان الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال في بيان إن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

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"سنحترم حدود أوكرانيا"

كما أضاف "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

مسلسل الإدانات بدأ عقب توقيع بوتين وقادة الأقاليم الأوكرانية الموالين لموسكو على الانضمام لروسيا، فقد دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واليونان وهولندا بشكل منفصل الخطوة الروسية. واستدعت لندن السفير الروسي وسلمته رسالة احتجاج على الضم.

حفل الضم

أتت تلك المواقف، بعد أن أعلن بوتين بوقت سابق اليوم ضم الأقاليم الأربعة، وسط حضور كثيف لسياسيين ونواب ووزراء وقادة عسكريين. وقال "أصبح لدينا أربع مناطق جديدة"، فيما قاطعه الحضور بالتصفيق عدة مرات.

ثم عمد إثر ذلك إلى التوقيع على المراسيم رسمياً، وشبك يديه بأيدي زعماء تلك المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة، وهتف معهم "روسيا.. روسيا!".

"عملية زائفة"

وجاء هذا الاحتفال اليوم بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، في هذه المدن (من 23 إلى 27 سبتمبر).

فيما وصفت كييف وحكومات الغرب عمليات التصويت هذه بالزائفة وغير الشرعية، معتبرة أنها "تمت تحت تهديد السلاح".

يشار إلى أنه بالتوقيع رسمياً على هذا الضم، وإن كان المجتمع الدولي لن يعترف به، تبسط موسكو سيطرتها على ما يقارب 17% من الأراضي الأوكرانية.