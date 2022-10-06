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This combination of pictures created on December 06, 2021 shows US President Joe Biden during a signing ceremony at the White House in Washington, DC on November 18, 2021 and Russian President Vladimir Putin in a congress of the United Russia party in Moscow, on December 4, 2021. (AFP)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بادين
روسيا و بوتين

رغم نفي سابق.. بايدن لا يستبعد لقاء بوتين خلال قمة العشرين

سبق أن أعلن البيت الأبيض أن اجتماعاً مماثلاً غير ممكن.. كما أن خطط الرئيسين للتوجه إلى إندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيداً

العربية.نت
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لم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بايدن لصحافيين: "سننظر في هذا الأمر"، وذلك رداً على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعاً مماثلاً غير ممكن.

كما أن خطط الرئيسين للتوجه إلى إندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيداً.

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وكان البيت الأبيض أعلن أنه إذا توجه بوتين إلى قمة مجموعة العشرين فينبغي أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها أيضاً، رغم أن بلاده ليست عضواً في المجموعة.

إلى ذلك، قال بايدن، الخميس، إنه واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ إذا حضر الأخير إلى بالي.

لكن حضور بوتين وشي ليس مؤكداً، خصوصاً أن الحرب في أوكرانيا عزلت روسيا دولياً فيما يحد الرئيس الصيني من رحلاته إلى الخارج بسبب كورونا.

يذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كان قد أعلن في مقابلة مع بلومبرغ في أغسطس، أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.

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