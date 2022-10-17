استطلاع للرأي.. عدم الموافقة على أداء بايدن يؤثر على كل مرشحي الديموقراطي

يدخل الجمهوريون الأسابيع الأخيرة من المنافسة للسيطرة على الكونغرس بميزة ضيقة ولكنها مميزة وهي الاقتصاد والتضخم باعتبارهما من المخاوف المهيمنة على الناخبين، مما يعطي زخمًا للحزب لاستعادة السلطة من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة أن 49 بالمائة من الناخبين المحتملين قالوا إنهم خططوا للتصويت لجمهوري لتمثيلهم في الكونغرس يوم 8 نوفمبر، مقارنة بـ 45 بالمائة ممن خططوا للتصويت لديمقراطي. وتمثل النتيجة تحسنًا للجمهوريين منذ سبتمبر، عندما كان الديمقراطيون يتقدمون بنقطة واحدة بين الناخبين المحتملين في استطلاع نيويورك تايمز/ سيينا الأخير.

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ومع استمرار التضخم وانحدار سوق الأسهم بشكل مطرد، قفزت نسبة الناخبين المحتملين الذين قالوا إن المخاوف الاقتصادية هي أهم القضايا التي تواجه أميركا منذ يوليو، إلى 44 في المائة من 36 في المائة وأعلى بكثير من أي قضية أخرى.

وكان الناخبون الأكثر اهتمامًا بالاقتصاد يفضلون الجمهوريين بأغلبية ساحقة، بأكثر من اثنين إلى واحد.

وحاليا فقد تحالف كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى حد كبير وراء مرشحي الكونغرس من حزبيهم. لكن الاستطلاع أظهر أن الجمهوريين أحرزوا تقدمًا بنسبة 10 نقاط مئوية بين الناخبين المستقلين المهمين مقارنة بفارق ثلاث نقاط للديمقراطيين في سبتمبر، حيث تحرك الناخبون المترددون نحو الجمهوريين.

وجاء أكبر تحول من النساء اللاتي تم تحديدهن كناخبات مستقلات في سبتمبر حيث فضلن الديمقراطيين بفارق 14 نقطة. لكن الآن دعمت النساء المستقلات الجمهوريين بـ18 نقطة وهو تأرجح مذهل بالنظر إلى استقطاب الناخبين الأميركيين ومدى تركيز الديمقراطيين بشدة على تلك المجموعة وعلى التهديد الذي يشكله الجمهوريون على حقوق الإجهاض. وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد ظل قضية سياسية أكثر فاعلية في عام 2022 من الإجهاض.

وقالت روبن أكرمان، وهو ديمقراطي ومسؤول قروض الرهن العقاري يبلغ من العمر 37 عامًا ويعيش في نيو كاسل بولاية ديل، ويخطط للتصويت: "إنني أتحول أكثر نحو الجمهوريين لأنني أشعر أنهم يتجهون أكثر نحو الأعمال التجارية. انا جمهوري هذا الخريف".

وقالت السيدة أكرمان إنها لا توافق "1000 بالمائة" على قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد ومحو الحق القومي في الإجهاض. لكنها قالت عن تصويتها في الخريف: "هذا ليس له علاقة كبيرة بقراري أنا قلقة أكثر بشأن أشياء أخرى."

وكانت الانتخابات النصفية الأولى للرئاسة تمثل تحديًا تاريخيًا للحزب الحاكم، ويقترب الديمقراطيون من هذه الانتخابات المثقلة برئيس لديه نسبة رفض تبلغ 58 في المائة، بما في ذلك 63 في المائة من الناخبين المستقلين. وليس لدى الديمقراطيين هامش للخطأ في عام 2022 مع وجود أقل أغلبية في مجلس النواب وتحديدا في الشيوخ بنسبة 50-50، حيث سيؤدي قلب مقعد واحد في تلك الغرفة إلى تحقيق أغلبية جمهورية.

وتعهد الجمهوريون بكبح أجندة الرئيس جو بايدن وبدء سلسلة من التحقيقات مع إدارته وعائلته إذا تولوا مسؤولية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وبحسب التقرير فان التحدي الإضافي للديمقراطيين هو شدة استياء الناخبين من الرئيس حيث أظهر الاستطلاع أن 45 في المائة من الناخبين المحتملين يعارضون بشدة الوظيفة التي يقوم بها بايدن و 90 في المائة من هؤلاء الناخبين خططوا لدعم الجمهوريين للكونغرس هذا الخريف.

وبالنسبة للديموقراطيين هو وضع محفوف بالمخاطر ، لأن هؤلاء الناخبين أصبحوا جاهزين للفوز من قبل الجمهوريين الذين يطلقون العنان لملايين الدولارات في الإعلانات لربط المرشحين الديمقراطيين برئيس غير شعبي.

وحقق الديموقراطيون الحد الأقصى من الدعم بين الناخبين الذين يدعمون بايدن ، وفازوا بنسبة 88 في المائة منهم ، وفقًا للاستطلاع لكن الجمهوريين لديهم مجال للنمو بين الناخبين الذين لا يحبون الرئيس بايدن.

وتعتبر القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين تتماشى بشدة مع التفضيلات الحزبية ، وفضل الناخبون الذين ركزوا على الاقتصاد والتضخم الجمهوريين على الديمقراطيين بنسبة 64 في المائة إلى 30 في المائة.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة 20 نقطة مئوية بين الناخبين الذين يهتمون أكثر بأي قضية أخرى.

وكان الاقتصاد هو القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للناخبين في استطلاع يوليو والآن. والتحدي الذي يواجه الديمقراطيين هو أن نسبة الناخبين الذين يركزون على المسائل الاقتصادية أكبر الآن.

ويقول جيرارد لامورو وهو ديمقراطي متقاعد يبلغ من العمر 51 عامًا في نيوتاون بولاية كونيتيكت ، والذي يخطط للتصويت للجمهوريين هذا الخريف: "الأمر كله يتعلق بالتكلفة، سعر الغاز والبقالة وصل إلى السقف، وأريد أن أتناول طعامًا صحيًا، لكن الذهاب إلى ماكدونالدز والحصول على وجبة صغيرة أرخص بالنسبة لي من طهي العشاء".

وبالعودة إلى يوليو في أعقاب إطلاق النار في أوفالدي في ولاية تكساس اعتبر 9 في المائة من الناخبين المحتملين الأسلحة على أنها القضية الأولى. لكن هذا الرقم انهار إلى 1 في المائة بحلول أكتوبر .

وفي حين انخفضت نسبة الناخبين الذين يركزون على الأسلحة النارية، فإن أولئك الذين حددوا الإجهاض باعتباره القضية الأولى ظلوا ثابتًا عند 5 في المائة. كما أن هناك انقساما كبيرا بين الجنسين بشأن أهمية القضية وصنفته 9 في المائة من النساء على أنها القضية الأولى مقارنة بـ1 في المائة فقط من الرجال.

وعند تولي الديموقراطيين رئاسة مجلس النواب في عام 2018 والفوز بمجلس الشيوخ والبيت الأبيض في عام 2020، اعتمد الائتلاف الديمقراطي الفائز خلال رئاسة دونالد ترمب على فجوة كبيرة بين الجنسين وكسب النساء بهامش كبير. لكن الاستطلاع أظهر أن الجمهوريين أزالوا تمامًا ما كان يمثل 11 نقطة للديمقراطيين بين النساء الشهر الماضي في سباقات الكونغرس 2022 إلى التعادل الإحصائي في أكتوبر.

واختبر الاستطلاع أيضًا تصنيف الرئيس السابق دونالد ترمب حيث حصل على تصنيف غير مؤات بنسبة 52 في المائة لكنه أفضل من تصنيف بايدن الذي حصل على نسبة 58 في المائة.

وفي سبق الرئاسة الافتراضي لعام 2024 ، تقدم ترمب على بايدن في الاستطلاع بنسبة نقطة مئوية واحدة. ومن بين النساء، كان بايدن متقدمًا على ترمب بأربع نقاط فقط، مقارنة بهامش أكثر من 10 نقاط الذي حصل عليه بايدن في انتخابات 2020، وفقًا لدراسات الناخبين الوطنيين لتلك الانتخابات.

واليوم، مزاج الأمة الأميركية متعكر وغالبية كبيرة من الناخبين المحتملين 64 في المائة، ترى أن البلاد تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ 24 في المائة فقط الذين يرون أن الأمة تسير في المسار الصحيح. وحتى نسبة الناخبين الديموقراطيين المحتملين الذين يعتقدون أن الأمة تسير في الاتجاه الصحيح انخفضت بست نقاط مئوية منذ سبتمبر.