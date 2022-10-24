بيلوسي: إيران ترتكب خطأ فادحاً بمساعدة روسيا بالمسيرات

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الاثنين أن إيران بتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أهداف في أوكرانيا تجعل العالم أقل أمانا.

وأضافت بيلوسي بعد لقائها رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش "أعتقد أن إيران ترتكب خطأ فادحا".

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كما قالت "علينا في المقام الأول أن نكون قادرين على مواجهة الطائرات المسيرة.. فهي تقنية خطيرة ولا بد من وقفها".

ووصلت بيلوسي إلى زغرب اليوم الاثنين لحضور منتدى يهدف إلى دعم استقلال أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى كييف.

في المقابل، نفت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في العاشر من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، تمت عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

يشار إلى أنه على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء، إلا أن قضية المسيرات هذه دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية الأسبوع الماضي.