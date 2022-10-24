بيلوسي: ترمب ليس رجلا بما يكفي ليحضر.. وسنرى

كالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الأحد، الانتقادات اللاذعة للرئيس السابق دونالد ترمب، قائلة إنه "ليس رجلا بما يكفي" لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره بهجوم الكابيتول.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي": "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم".
كما كررت: "سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
مذكرة استدعاء
أتت تصريحات بيلوسي بعدما أعلنت اللجنة المختارة، الجمعة، أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترمب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته، قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره في السادس من يناير 2021.
وأبلغت اللجنة الرئيس الأميركي السابق أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر "أو قرب هذا التاريخ".
ماذا لو امتنع؟
أما في حال امتنع عن المثول أمام الكونغرس للشهادة أوعن تقديم المواد المطلوبة، قد تحيل اللجنة البرلمانية القضية برمتها إلى وزارة العدل، وهو ما يتوقع أن يسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد ترمب.
وصوّت أعضاء اللجنة السبعة من الديمقراطيين والجمهوريين بالإجماع الأسبوع الماضي لإجبار الرئيس الجمهوري السابق على الإدلاء بشهادته بشأن دوره في أعمال الشغب.
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