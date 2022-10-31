ماسك يفجر مفاجأة ويشكك في حادثة الاعتداء على زوج بيلوسي

بعد ثلاثة أيام من شراء إيلون ماسك موقع تويتر، نشر الملياردير تغريدة تشكك في الهجوم الأخير على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأثارت التغريدة، الأحد، أسئلة جديدة حول مقاربة ماسك لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ "نيويورك تايمز" الأميركية.

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والسبت نشرت هيلاري كلينتون، السيدة الأولى السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية للرئاسة عام 2016 ، تغريدة هاجمت فيها الجمهوريين لنشرهم "نظريات الكراهية والمؤامرة" التي قالت إنها شجعت الرجل الذي هاجم بول، زوج بيلوسي، داخل منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الجمعة.

وفي رد على تغريدة السيدة كلينتون، كتب ماسك "أن هذه القصة قد تكون أكثر مما تراه العين" ثم شارك رابطًا لمقال لموقع "سانتا مونيكا أوبزرفر" يزعم أن زوج بيلوسي كان مخمورًا و تورط في مشاجرة داخل حانة.

وكانت افتتاحية صحيفة "لوس انجلوس تايم" عام 2021 تحدثت عن المواقع الإلكترونية التي "تتنكر في شكل صحف محلية شرعية"، مشيرة إلى أن صحيفة سانتا مونيكا أوبزرفر، المملوكة لمرشح مجلس المدينة السابق ديفيد جانيزر، تشتهر بنشر أخبار كاذبة".

وفي عام 2016، على سبيل المثال، ادعت الصحيفة أن كلينتون ماتت قبيل مناظرة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.



وقالت الشرطة إن زوج نانسي بيلوسي، 82 عاما، تعرض لهجوم بمطرقة داخل منزله من قبل رجل مجهول دخل من الباب الخلفي.

وذكرت الشرطة أنها عندما وصلت إلى المنزل، وجدت الرجلين يتصارعان من أجل السيطرة على مطرقة. وأفادت السلطات أن المهاجم من المحتمل أن يواجه عدة تهم منها محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت.

وجاءت تغريدة ماسك المثيرة للجدل، والتي حذفها لاحقا، في أعقاب تعهده في رسالة مفتوحة للمعلنين بأن تويتر لن يصبح موقعًا حرًا يسمح بتعليقات غير مقيدة تمامًا.

واكتمل شراء ماسك لموقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، الخميس ، وهو نفس اليوم الذي أقال فيه العديد من كبار قادة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

وقبل احتمال إجراء تغييرات شاملة على المنصة، مثل إعادة حساب الرئيس الأميركي السابق ترامب، الذي مُنع من الموقع بعد تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول الأميركي، قال ماسك إنه سيُنشئ مجلسًا للإشراف على المحتوى.

وكتب: "لن تصدر أي قرارات مهمة بشأن المحتوى أو إعادة الحساب قبل انعقاد هذا المجلس".