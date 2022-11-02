اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دبابة روسية في أوكرانيا (رويترز)

أميركا: نبحث معاقبة كوريا الشمالية بسبل جديدة لتسليحها روسيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبحث في سبل جديدة لمعاقبة كوريا الشمالية لتزويدها روسيا بالسلاح.

واشنطن: نتعامل بجدية مع تهديدات روسيا باستخدام النووي أميركا واشنطن: نتعامل بجدية مع تهديدات روسيا باستخدام النووي

جاء ذلك، بعدما اتهمت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة CNN "معلوماتنا تشير إلى أن جمهورية كوريا الشمالية تزود سرا الحرب الروسية في أوكرانيا بعدد كبير من قذائف المدفعية".

كما أضاف "كوريا الشمالية نفت علانية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عزمها تزويد روسيا بالذخيرة"، موضحاً أن بيونغ يانغ تقوم بالتعتيم على الوجهة الحقيقية لشحنات الأسلحة من خلال إظهارها وكأنها ترسل إلى دول أخرى مثل شمال إفريقيا.

روسيا وكوريا الشمالية
روسيا وكوريا الشمالية

وأكد كيربي أن واشنطن ستواصل مراقبة ما إذا كانت تلك الشحنات قد تم استلامها بالفعل.

وأضاف "سنستمر في تزويد أوكرانيا بأنظمة الأمن التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البرازيل.. البدء في عملية نقل السلطة للرئيس المنتخب لولا دا سيلفا البرازيل.. البدء في عملية نقل السلطة للرئيس المنتخب لولا دا سيلفا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط