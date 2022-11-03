روبرت مالي: سنعاقب أي جهة تصدر المسيّرات الإيرانية لروسيا

أكد المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تصدر المسيّرات الإيرانية إلى روسيا.

وقال في تصريحات لـ "العربية/الحدث"، أن طهران تقف إلى جانب موسكو في الحرب بأوكرانيا.

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كما أضاف" نعمل على منع إيران من مهاجمة قواتنا وطرحنا الخيار العسكري أمام الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأكد روبرت مالي أن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية يصب في مصلحة أميركا القومية والمنطقة.

إلى ذلك، بين المبعوث الأميركي إلى إيران أنه لا يمكن لطهران إخفاء ممارساتها، مضيفاً "سنحاسبها على انتهاكات حقوق الإنسان".

طرد إيران من لجنة حقوق المرأة

كذلك قال "سنعمل مع شركائنا لطرد إيران من لجنة حقوق المرأة".

وتابع "إيران تنتهك حقوق النساء ولا يجب أن تكون عضوا في لجنة حقوق المرأة".

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحاول طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمؤلفة من 45 دولة بسبب حرمان الإيرانيات من حقوقهن والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وكانت إيران قد بدأت للتو فترة عضوية مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في مارس آذار للعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

غضب متواصل

وتشهد إيران انتفاضة غضب متواصلة منذ شهرين احتجاجا على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، ولم تتراجع سلطات طهران عن قمع النساء، فقد فقدت العديد من النساء حياتهن على يد الشرطة.

وخلال العام الماضي في إيران، شددت الحكومة سيطرتها على حياة المرأة، خاصة فيما يتعلق بقانون الحجاب.

كما نفذت الحكومة مؤخرا سياسة سكانية للولادة تفرض رقابة اجتماعية على النساء والأسر، وهي على وشك زيادة تهميش النساء من المجال العام.

وتجرم هذه السياسة، التي ندد بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الإجهاض وتقيد تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية، مثل مراقبة الجنين، والحصول على وسائل منع الحمل.