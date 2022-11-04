أكثر من 30 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر

تجاوز التصويت المبكر في معظم أنحاء الولايات المتحدة لانتخابات منتصف المدة لعام 2022 أكثر من 30 مليونًا، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأميركي.

وأفاد مايكل ماكدونالد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا الذي يتتبع إحصاءات التصويت، أنه تم الإدلاء بـ 31،988،292 بطاقة اقتراع أثناء التصويت المبكر في هذه الدورة الانتخابية، بما في ذلك أكثر من 13 مليون تصويت شخصي، وأكثر من 18 مليون بطاقة اقتراع بالبريد.

مادة اعلانية

وبحسب التقرير، فقد انتهى التصويت المبكر بالفعل في معظم الولايات، وبقي فقط عدد قليل من الولايات لا تقدم التصويت الشخصي في وقت مبكر.

وتشمل الولايات التي لديها أكبر قدر من بيانات التصويت المبكر ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا والتي سجلت جميعها على الأقل 4 ملايين صوت مبكر.

بينما الولايات التي أبلغت عن 3 ملايين صوت على الأقل تشمل واشنطن وجورجيا ونورث كارولينا، وفقًا للتقرير، وسجلت الولايات المتبقية 2 مليون صوت أو أقل.

واستحوذت جورجيا على وجه التحديد، على الكثير من الاهتمام مع تصاعد التصويت المبكر في الولاية بعد أن أقرت القيادة الجمهورية قانونًا مقيدا للتصويت العام الماضي. وبينما شهدت الولاية إقبالًا قياسيًا في التصويت المبكر لانتخابات منتصف المدة، حذر النقاد من أن الناخبين السود قد يكون لديهم إقبال أقل بسبب القيود المفروضة على صناديق الاقتراع ومتطلبات هوية الناخب الجديدة.

وغرد ماكدونالد يوم الأربعاء أن "حصة الأميركيين من أصل إفريقي في التصويت المبكر انخفضت إلى 29.1٪" في بياناته الأخيرة. وأضاف المحلل السياسي: "أعتقد أنه سينتهي به الأمر بنحو 28٪، وهو ما سيكون مشابهًا لـ 27.7٪ في انتخابات نوفمبر 2020 التي أدت إلى جولة الإعادة في جورجيا".