لجنة التحقيق في هجوم الكونغرس تمهل ترامب أسبوعا لتقديم مستندات

أعلنت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول 4 نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

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وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة على أن ترامب دبر شخصيا" محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام

2020.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، الجمعة، أن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي السابق تجري مشاورات بشأن اختيار 14 نوفمبر الحالي موعداً للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وذكر التقرير أن ترامب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد.

ولمح الرئيس السابق بقوة، الخميس، خلال تجمع في ولاية أيوا، لاحتمالية عودته للمشهد السياسي.

وقال: "الآن، ومن أجل أن نجعل بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً، فإني سأفعل ذلك على الأرجح جداً جداً جداً مرة أخرى".

وأضاف "استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله.. سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك، في عام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

وأكد ترمب أنه في غضون ذلك "سيكون 2022 العام الذي سنستعيد فيه الكونغرس، وسوف نستعيد مجلس الشيوخ".