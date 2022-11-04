فريق ترمب يدرس إطلاق حملته لانتخابات 2024 في 14 نوفمبر

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تجري مشاورات بشأن اختيار 14 نوفمبر الحالي موعداً للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وذكر التقرير أن ترمب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد.

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ولمح الرئيس السابق بقوة، أمس الخميس، خلال تجمع في ولاية أيوا، لاحتمالية عودته للمشهد السياسي.

وقال: "الآن، ومن أجل أن نجعل بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً، فإني سأفعل ذلك على الأرجح جداً جداً جداً مرة أخرى".

وأضاف "استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله.. سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك، في العام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

وأكد ترمب أنه في غضون ذلك "سيكون 2022 العام الذي سنستعيد فيه الكونغرس، وسوف نستعيد مجلس الشيوخ".

هذا وعاد ترمب ليبرز كأقوى شخصية في الحزب الجمهوري، حيث يتوقع كثيرون إعادة ترشحه في عام 2024، على الرغم من خضوعه للتحقيق بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية جداً في منتجعه في فلوريدا وتعرّضه للمساءلة مرتين خلال ولايته الرئاسية.

يأتي هذا بينما يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن إنقاذ الديمقراطيين من هزيمة في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل، وقد ألقى خطاباً دراماتيكياً وصف فيه الانتخابات بأنها لحظة حاسمة بالنسبة إلى الديمقراطية الأميركية.

ويُمضي الرئيس الكثير من الوقت في حملته الانتخابية في مناطق تُعتبر معاقل للديمقراطيين - مثل كاليفورنيا - ما يشير إلى اعتماد الحزب سياسة دفاعية.

وتُرجّح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بمجلس النواب وربما مجلس الشيوخ. وحالياً، يحظى الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في المجلسَين، لكن الحزب خسر شعبيته بسبب سخط شعبي من التضخم المرتفع.