استمرار حالة الطوارئ الصحية في أميركا.. والسبب كورونا

أعلن مسؤولان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستبقي حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأميركيين بإجراء اختبارات وتلقي اللقاحات والعلاجات مجانا حتى أبريل/نيسان على الأقل من العام المقبل.

وقال أحد المسؤولين إن احتمال زيادة الإصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء والحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الانتقال من حالة الطوارئ الصحية العامة هما العاملان اللذان ساهما في قرار عدم إنهاء حالة الطوارئ في يناير كانون الثاني.

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وتم الإعلان في باديء الأمر عن حالة الطوارئ الصحية العامة في يناير 2020 لدى بدء جائحة كورونا وتم تجديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين.

لكن الحكومة بدأت في أغسطس الماضي في الإشارة إلى أنها تخطط للسماح بانتهاء صلاحيتها في يناير كانون الثاني.

ووعدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بإعطاء الولايات إشعارا قبل 60 يوما من السماح بانتهاء حالة الطوارئ والتي كانت ستنتهي يوم الجمعة إذا لم تكن تخطط لتجديدها مرة أخرى في يناير كانون الثاني.

وقال المسؤول الثاني إن الوزارة لم تقدم مثل هذا الإخطار.

زيادة الإصابات في الشتاء

من جانبه، قال أحد المسؤولين إن خبراء صحة يعتقدون أن من المرجح زيادة إصابات كوفيد 19 في الولايات المتحدة هذا الشتاء.

وأضاف "ربما نشهد زيادة في منتصف شهر يناير ..هذه ليست اللحظة التي نريد فيها إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة".

إلى ذلك، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا انخفضت إلى ما يزيد عن 41284 في المتوسط اعتبارا من التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ولكن 335 شخصا يموتون يوميا بسببه.

وقال معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في تحليل في 21 أكتوبر تشرين الأول إن من المتوقع أن ترتفع الإصابات اليومية في الولايات المتحدة ببطء إلى ما يقرب من 70 ألفا بحلول فبراير شباط كما أن من المتوقع حدوث حالات وفاة عند نفس المستوى تقريبا.