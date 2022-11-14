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جو بايدن وشي جين بينغ (فرانس برس)
جو بايدن وشي جينبينغ (فرانس برس)
أميركا و الصين

البيت الأبيض: بايدن يريد إعادة فتح حوار وتحديد "ضمانات" باجتماعه مع شي

كان بايدن قال لقادة آسيويين إن خطوط الاتصال بين البلدين ستظل مفتوحة لمنع حدوث صراع

دبي - العربية.نت
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه، الاثنين، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، ولكنه سيسعى أيضًا إلى تحديد "ضمانات" في سياق التوتّر المتزايد بين واشنطن وبكين.

وتحدّث مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحافيين عن "تصميم" أميركي على "تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول"، وفي الوقت نفسه تحديد "ضمانات" و"قواعد واضحة" من أجل "ألا تتحول المنافسة إلى صراع" بين القوّتَين العظميَين.

بايدن يقول إن الانتخابات "عززت" وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني أميركا الانتخابات الأميركية بايدن يقول إن الانتخابات "عززت" وضعه السياسي قبل لقائه نظيره الصيني

وكان الرئيس الأميركي التقى، الأحد، زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق ردهم على التهديد الذي تمثله برامج الصواريخ النووية والباليستية لكوريا الشمالية، وكذلك للحصول على مدخلات بشأن إدارة الموقف الحازم للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق من الأحد كان بايدن قال لقادة آسيويين إن خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين ستظل مفتوحة لمنع حدوث صراع، وذلك في ختام القمة الأولى من بين ثلاث يشارك فيها زعماء عالميون هذا الأسبوع.

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