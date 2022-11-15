للمرة الثالثة.. ترمب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة

من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، رسميًا الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، على الرغم من نتائج غير مرضية لحزبه في انتخابات منتصف الولاية وآخرها خسارة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا.

واستدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل "إعلان مهم جدًا" عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفق ما نقلته "فرانس برس".

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وترمب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024.

أهم خطاب

وتأجيل الإعلان الآن، كما قيل إن بعض مستشاريه اقترحوا عليه، سيكون أمرًا محرجًا جدًا نظرًا إلى تفاخر ترمب بأن خطابه "سيكون ربما أهم خطاب في تاريخ الولايات المتحدة".

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال ليلا "نأمل أن يكون هذا اليوم، أحد أهم الأيام في تاريخ بلدنا".

وفي 2016 وصل ترمب والجمهوريون إلى السلطة وسيطروا على البيت الأبيض، وحازوا على الأغلبية في مجلسي الكونغرس.

لكن الديمقراطيين استعادوا الأغلبية في مجلس النواب في العام 2018 بعد حملة واسعة ضدّ نهج ترمب. وحصلوا أيضًا على الأغلبية في مجلس الشيوخ ورئاسة البيت الأبيض مع فوز جو بايدن بانتخابات العام 2020.

وغادر ترمب واشنطن في حالة من الفوضى بعد أسبوعين من اقتحام أنصاره مقر الكونغرس الأميركي. لكنه اختار البقاء في الساحة السياسية ومواصلة تجييش مناصريه وتنظيم تجمعات انتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

انتقادات لاذعة

ووجه النائب السابق لترمب مايك بنس انتقادات لاذعة في ساعة متأخرة الاثنين، وقال لشبكة إيه بي سي الإخبارية إن ترمب كان "متهورا" في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 يوم أحداث الكابيتول وبأنه أبلغ الرئيس أن ليس لديه السلطة لمنع المصادقة على الانتخابات من جانب واحد، كما سعى ترمب.

لكن بنس رفض الإجابة مباشرة على مسألة تولي ترمب الرئاسة مرة أخرى. وقال في المقابلة "الأمر متروك للشعب الأميركي لكنني أعتقد أنه سيكون لدينا خيارات أفضل في المستقبل".

مواجهة في فلوريدا

إلى ذلك، يوجّه جزء من المحافظين اهتمامهم حاليًا إلى منافس آخر محتمل للانتخابات الرئاسية في 2024 هو حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

وظهر النجم الصاعد من اليمين المتشدد والبالغ من العمر 44 عامًا بشكل قوي بعد فوزه المدوي حين أُعيد انتخابه على رأس الولاية الجنوبية الشرقية، ويبدو أنه مستعد لتحدي الرئيس السابق.

ويُنظر إلى إعلان الثلاثاء على أنه فرصة لترمب لتحطيم فرص أي من منافسيه المحتملين، بمن فيهم ديسانتيس وبنس الذي سينشر مذكّراته في اليوم نفسه.

عدد من التحقيقات

وحتى اللحظة، يحتفظ ترمب بشعبية لا يمكن إنكارها مع قاعدة من المشجعين المتعصبين له الذين يرتدون قبعات البيسبول الحمراء ويتدفقون إلى تجمعاته الانتخابية. وتشير غالبية الاستطلاعات إلى أنه سيكون في طليعة نتائج انتخابات تمهيدية افتراضية للحزب الجمهوري.

فيما سيعيق طموحه للعودة إلى البيت الأبيض عدد من التحقيقات في سلوكه قبل ولايته الأولى كرئيس وخلالها وبعدها، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعاده.

وتشمل هذه التحقيقات اتهامات شركته العائلية بالاحتيال ودوره في الهجوم على الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وتعامله مع وثائق سرية في مقرّ إقامته الفخم في مارالاغو في ولاية فلوريدا والذي قام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بتفتيشه في آب/أغسطس.