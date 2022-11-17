بايدن يهنئ الجمهوريين بفوزهم بغالبية مجلس النواب

هنأ الرئيس جو بايدن الأربعاء خصومه الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب الأميركي، معربا عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأميركي.

"سأعمل مع أي كان"

وقال بايدن بعد أن توقعت وسائل إعلام أميركية فوز الجمهوريين بغالبية ضئيلة في مجلس النواب في أعقاب انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي، إن "الشعب الأميركي يريدنا أن نقوم بإنجازات من أجله".

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كما أضاف "وأنا سأعمل مع أي كان سواء من الديموقراطيين أو الجمهوريين لتحقيق نتائج لهم".

غالبية ضئيلة

وكانت شبكات إعلامية أميركية قد أظهرت أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.