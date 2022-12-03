تيك توك
الـFBI: تطبيق تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي: "الصينيون لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق ما يسمح لهم بالتلاعب بالمحتوى واستخدامه في عمليات التأثير"
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أثار كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، مخاوف تتعلق بالأمن القومي يمثلها تطبيق "تيك توك".
وحذّر راي، أمس الجمعة، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي اعتبر أنها "لا تشاركنا قيمنا".
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كما قال راي إن الـ"إف. بي. آي" يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، يمكنهم استخدامه في عمليات التأثير"، بحسب تعبيره.
وأكد راي أيضاً أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.
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