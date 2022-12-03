اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A U.S. flag is displayed in front of Tik Tok logo in this illustration picture taken August 9, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
(تعبيرية)
تيك توك

الـFBI: تطبيق تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي: "الصينيون لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق ما يسمح لهم بالتلاعب بالمحتوى واستخدامه في عمليات التأثير"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثار كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، مخاوف تتعلق بالأمن القومي يمثلها تطبيق "تيك توك".

كريس راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
كريس راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي
مؤسس فيسبوك يجدد انتقاده لقواعد متجر تطبيقات أبل.. وصفها بهذا الأمر! قصص اقتصادية فيسبوك مؤسس فيسبوك يجدد انتقاده لقواعد متجر تطبيقات أبل.. وصفها بهذا الأمر!

وحذّر راي، أمس الجمعة، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي اعتبر أنها "لا تشاركنا قيمنا".

كما قال راي إن الـ"إف. بي. آي" يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، يمكنهم استخدامه في عمليات التأثير"، بحسب تعبيره.

وأكد راي أيضاً أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ظهور علامات للشيخوخة على الأطفال.. ما علاقة كورونا؟ ظهور علامات للشيخوخة على الأطفال.. ما علاقة كورونا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط