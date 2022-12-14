فاوتشي ردا على إيلون ماسك: "تويتر" بؤرة للمعلومات المضللة

رد مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، على الانتقادات التي وجهها له مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك.

وقال فاوتشي: "أنا لا أهتم بذلك ولا أعيره أي اهتمام.. نعم لدى ماسك قاعدة كبيرة للتواصل. لكن عالم تويتر أصبح هائجا مؤخرا، وبؤرة للمعلومات المضللة".

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كما أضاف "ما يقوم به مجرد إلهاء، ولا يوجد أي قيمة إضافية لتصريحاته"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل".

مقاضاة

وكان الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، دعا قبل أيام إلى مقاضاة أنتوني فاوتشي، وغرد قائلا إن "الضمائر التي يفضلها هي "مقاضاة فاوتشي" بزعم الكذب بشأن تمويل الأبحاث في مختبر ووهان في الصين.

وردا على ذلك، دانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تصريحات ماسك، معتبرة أن "هذه هجمات شخصية خطيرة للغاية.. والتغريدات مثيرة للاشمئزاز ومنفصلة عن الواقع".

ويستعد فاوتشي للتنحي عن منصبه بعد خمسة عقود في مجال الصحة العامة، فيما يواجه مزيدا من التحقيقات من قبل القيادة الجمهورية حول ارتباطه، خلال توليه منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) بأصل جائحة كوفيد 19 في تمويل عقود أبحاث، وفقا لـ "Fox News".

نشر معلومات حول كورونا

وأوضح فاوتشي مؤخرا في مقابلة جديدة مع شبكة "CNN" من المقرر بثها، الأحد، أنه لا يمكن أن يكون "متواطئا" في مسألة نشر ترمب معلومات مضللة حول فيروس كورونا، في إشارة إلى تعليقات ترمب بشأن هيدروكسي كلوروكين والمبيض.

هذا ويعد فاوتشي من الأسماء المعروفة في عالم الأمراض المعدية ومكافحة الإيدز، إلا أنه بات محور اهتمام العالم في 2020 بعد انضمامه للخلية الرئاسية الأميركية الخاصة بالتصدي لكوفيد-19 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

كما أنه انتقد إخفاقات الولايات المتحدة في مواجهة الوباء في بداياته، الأمر الذي أدخله في مواجهة مع ترمب.