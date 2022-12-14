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من لوغانسك - رويترز
روسيا و أوكرانيا

في تبادل أسرى مع روسيا.. الإفراج عن 64 أوكرانياً وأميركي

خلال عملية التبادل تمّت استعادة أربع جثث

دبي - العربية.نت
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأميركي واحد، الأربعاء، في تبادل أسرى بين كييف وموسكو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تليغرام، إن "64 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصًا يعودون إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن أميركيًا واحدًا يُدعى سويدي موريكيزي "أُفرج عنه أيضًا" في العملية.

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كما أوضح ييرماك أنه خلال عملية التبادل، الأربعاء، "تمّت استعادة أربع جثث".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن موريكيزي أوقف في حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا قبل أن يُدان مطلع آب/أغسطس "لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا، وتحريضه على الكراهية العرقية" في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع.

ونقلت وكالة "تاس" عن محاميه أثناء إدانته، قوله إنه وجد نفسه في هذه التجمّعات "بالصدفة".

الجيش الأوكراني في لوغانسك - رويترز
الجيش الأوكراني في لوغانسك - رويترز

وقال إن موكّله "لم يشارك يومًا في العمليات العسكرية" في منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه "يعمل في ملهى ليلي في خيرسون".

يذكر أنه منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة إثر هجوم مضاد استمر أسابيع عدة.

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