مجلس النواب الأميركي يصوت على عزل إلهان عمر

أفادت مراسلة العربية، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأميركي يصوت لعزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية.

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ اليوم الأربعاء.

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"وعد قطعه على نفسه"

وأكد مكارثي نفسه لشبكة "سي إن إن" CNN، يوم الثلاثاء، أنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

تصريحات مثيرة للجدل

إلى هذا، يطالب القرار الذي صدر الثلاثاء بإقالة عمر بسبب بعض التصريحات المثيرة للجدل عن اليهود ومعاداة السامية، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي قال كثيرون على جانبي الطيف السياسي إنها معادية للسامية.

ووفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، سيتم تقديم قرار عزل إلهان عمر بعد الموافقة على قرار آخر لتحديد الخطوط العريضة التي تختارها لجنة كل حزب.