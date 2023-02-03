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الرئيس السابق دونالد ترمب (شترستوك)

ترمب: أسقطوا بالون التجسس الصيني فوراً

واشنطن - بندر الدوشي
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دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على خط أزمة البالون الصيني، داعياً إلى إسقاطه على الفور وذلك في تدوينة على موقع "تروث سوشيال".

وكان مسؤولون دفاعيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة تتعقب منطاداً صينياً للمراقبة على ارتفاع عالٍ فوق الولايات المتحدة، وهو اكتشاف يهدد بزيادة التوتر في العلاقات الأميركية الصينية المتوترة بالفعل.

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بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، إن الحكومة الأميركية كانت تتعقب المنطاد لعدة أيام وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة، مضيفاً أنه "كان يحلق على ارتفاع أعلى بكثير من الحركة الجوية التجارية ولا يمثل تهديداً عسكرياً أو جسدياً على الناس على الأرض".

في حين أن مسار الرحلة الحالي للمنطاد يحمله فوق "عدد من المواقع الحساسة"، وقال المسؤول إنه لا يمثل خطراً كبيراً في جمع المعلومات الاستخبارية.

جمع المعلومات

وأضاف أنه تم تقييم البالون على أنه "ذو قيمة مضافة محدودة" من منظور جمع المعلومات الاستخبارية.

وأفاد بأن الولايات المتحدة "تتخذ خطوات مع ذلك للحماية من جمع الاستخبارات الأجنبية للمعلومات الحساسة. نحن نتتبع أيضًا القدرات التي يمكن أن يمتلكها في اكتساب الأفكار، ونواصل مراقبة البالون عن كثب".

يأتي ذلك فيما بثت وسائل إعلام أميركية صوراً مباشرة للمنطاد في سماء أميركا، وسط حالة من الترقب بشأن مصيره.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين قام بتأجيل زيارته للصين بعد الحادثة، والتي كانت مقررة أصلاً الأسبوع المقبل.

وأشار مسؤول إلى أن بلينكين لم يرغب في تفجير الموقف بشكل مبالغ فيه بإلغاء زيارته، لكنه أيضاً لا يريد أن يطغى البالون على اجتماعاته مع المسؤولين الصينيين، وفق ما نقلت شبكة ABC NEWs.

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