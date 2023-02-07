أوروبا تفعل آلية الأزمات.. وأميركا تقدم مساعدات على جانبي الحدود
الاتحاد الأوروبي يفعّل آلية الاستجابة للأزمات لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال.. وبلينكن يؤكد أن واشنطن تنظر في موارد التمويل الإضافية للتعامل مع تداعيات الزلزال على جانبي الحدود
تحدث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن هاتفياً إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو مساء الاثنين بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص في مناطق من تركيا وشمال غرب سوريا.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن الولايات المتحدة تنظر في موارد التمويل الإضافية المتاحة للتعامل مع تداعيات الزلزال على جانبي الحدود التركية السورية.
من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات لسوريا عبر المنظمات الإنسانية التي تتعامل معها.
بدورها قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور الاثنين إن الولايات المتحدة شرعت في نشر فريق من المتخصصين في التعامل مع الكوارث بعد الزلزال.
وأضافت باور في بيان أن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث "سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية، وكذلك مع شركائنا على الأرض والوكالات التابعة للحكومة الأميركية".
وقال البيان إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية من فرجينيا وكاليفورنيا.
في سياق متصل، قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الاثنين إن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي فعّلت آلية الاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات بهدف تنسيق إجراءات دعم لتركيا وسوريا اللتين ضربهما الزلزال المدمر.
وتعزز الآلية قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة أزمات كبرى تتطلب استجابة على مستوى دول الاتحاد.
ومن خلال هذه الآلية، تنسق رئاسة المجلس الأوروبي الاستجابة السياسية للأزمات عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى.
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