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U.S. President Joe Biden gestures as he boards Air Force One to return to Washington from Tampa International Airport in Tampa, Florida, U.S. February 9, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مغادرته فلوريدا
أميركا وبايدن

بايدن مخاطباً الجمهوريين: "سأكون كابوسكم"

الرئيس الأميركي: حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.. إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم

العربية.نت
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توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا الخميس بأنه سيكون "كابوساً" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما على التوالي برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة وتأمين صحي لكبار السن.

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وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً: "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعداً بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسمياً، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في "التضحية" بهذين البرنامجين الاجتماعيين للحفاظ على انضباط الميزانية. واستدعى ذلك نفياً شديداً من الجمهوريين، ونعتت المعارضة الرئيس بأنه "كاذب".

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